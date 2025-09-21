ŁKS nie wszedł dobrze w rozgrywki - zespół z Łodzi plasuje się w środku tabeli Betclic 1. Ligi i jest w trakcie serii czterech spotkań bez zwycięstwa. W poprzedniej kolejce piłkarze Szymona Grabowskiego ulegli na wyjeździe Ruchowi Chorzów 1:2, notując tym samym czwartą porażkę w bieżącym sezonie.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny polski napastnik z golem w Holandii

Do Łodzi w niedzielę zawita beniaminek - KS Wieczysta, który kapitalnie odnalazł się na zapleczu Ekstraklasy. Drużyna z Krakowa zdobyła już 17 punktów w ośmiu kolejkach i może pochwalić się jedną z najlepszych defensyw w lidze - straciła tylko 9 bramek, tyle samo co prowadząca w tym zestawieniu Wisła Kraków.

Ostatnie starcie pomiędzy tymi zespołami miało miejsce w styczniu tego roku - w meczu sparingowym lepsza okazała się Wieczysta, która wygrała 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu ŁKS Łódź - KS Wieczysta Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

ŁO, Polsat Sport