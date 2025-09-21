Znicz zaliczył koszmarny początek rozgrywek i po dziewięciu kolejkach zamyka tabelę Betclic 1. Ligi. Piłkarze z Pruszkowa wywalczyli dotychczas tylko trzy punkty - po sierpniowej wygranej z Odrą Opole (2:0). W ostatniej serii spotkań podopieczni Petera Struhara ulegli Stali Rzeszów 0:1. Zespół z Mazowsza ma najgorszy bilans defensywny w lidze - stracił najwięcej bramek, a dodatkowo zdobył ich najmniej.

ZOBACZ TAKŻE: Piłkarze przegrali z Metallicą i Iron Maiden. "To jest niedopuszczalna sytuacja"

GKS Tychy także nie imponuje formą. Drużyna poniosła trzy kolejne porażki w trzech ostatnich kolejkach - z FKS Stalą Mielec (0:1), Śląskiem Wrocław (1:2) i Polonią Bytom (1:2). Mimo słabszej serii tyszanie wciąż utrzymują się nad strefą spadkową z dorobkiem 11 punktów.

Poprzednie bezpośrednie spotkanie tych ekip zakończyło się remisem 2:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

ŁO, Polsat Sport