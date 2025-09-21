Botswana ze złotym medalem w sztafecie

Lee Eppie, Letsile Tebogo, Bayapo Ndori i Busang Kebinatshipi triumfowali czasem 2.57,76.

Vernon Norwood, Jacory Patterson, Khaleb McRae i Rai Benjamin z USA byli wolniejsi o 0,07 sekundy. Lythe Pillay, Udeme Okon, Wayde van Niekerk i Zakithi Nene z RPA przegrali z Amerykanami o 0,002 s.

Kebinatshipi w Tokio zdobył drugi złoty medal, gdyż wygrał również indywidualny bieg na 400 m.



Warunki dyktowała pogoda. W niedzielę w Tokio padał obfity deszcz.