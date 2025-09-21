Cztery porażki! Nieudany dzień tenisistów z Europy

Po piątkowych gra Europa prowadziła 3:1, jednak zgodnie z zasadami rywalizacji stawka rośnie w miarę upływu czasu, więc każde sobotnie zwycięstwo było warte dwa punkty. I być może to zmobilizowały zawodników spoza Starego Kontynentu, którzy tego dnia nie stracili nawet seta.

W potyczce liderów obu zespołów Amerykanin Taylor Fritz pokonał Hiszpana Carlosa Alcaraza 6:3, 6:2, a punktowali również Australijczyk Alex De Minaur, który dołożył też dwa „oczka” w deblu w parze z Amerykaninem Alexem Michelsenem, oraz Argentyńczyk Francisco Cerundolo. Drużyną Reszty Świata kierują Amerykanin Andre Agassi i Australijczyk Patrick Rafter.

Niedziela w sali, w której na co dzień rozgrywają mecze NBA koszykarze Golden State Warriors, rozpocznie się od meczu deblowego, a następnie - w razie potrzeby - zostaną rozegrane trzy single. Każde spotkanie będzie warte trzy punkty, więc zespół Europy, którego kapitanami są Francuz Yannick Noah i Brytyjczyk Tim Henman, ma jeszcze szanse. Puchar zdobędzie drużyna, która zgromadzi 13 punktów.

Pomysłodawcą imprezy jest słynny Szwajcar Roger Federer. Nazwa nawiązuje do legendarnego australijskiego tenisisty Roda Lavera, jedynego dwukrotnego zdobywcy klasycznego Wielkiego Szlema, w 1962 i 1969 roku. Do tej pory odbyło się siedem edycji. Europa ma na koncie pięć triumfów.

Wynik po dwóch dniach:

Europa - Reszta Świata 3:9

piątek



Casper Ruud (Norwegia) - Reilly Opelka (USA) 6:4, 7:6 (7-4)

Jakub Mensik (Czechy) - Alex Michelsen (USA) 6:1, 6:7 (3-7), 10-8

Flavio Cobolli (Włochy) - Joao Fonseca (Brazylia) 4:6, 3:6

Carlos Alcaraz (Hiszpania), Mensik - Taylor Fritz (USA), Michelsen 7:6 (9-7), 6:4

sobota



Alexander Zverev (Niemcy) - Alex De Minaur (Australia) 1:6, 4:6

Holger Rune (Dania) - Francisco Cerundolo (Argentyna) 3:6, 6:7 (5-7)

Alcaraz - Fritz 3:6, 2:6

Ruud, Rune - De Minaur, Michelsen 3:6, 4:6

PAP