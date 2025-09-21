Drużyna Polaka pokonała mistrzów olimpijskich! Teraz chce iść jeszcze dalej

Siatkówka

Reprezentacja Finlandii jest jedną z wielu sensacji tegorocznych mistrzostw świata siatkarzy. Nordycki kraj wyeliminował w fazie grupowej aktualnych mistrzów olimpijskich - Francję i szykuje się do nadchodzącego starcia fazy pucharowej z Belgią. Na co stać Finów oraz jakie są ich cele w tym turnieju? O tym opowiedział cżłonek sztabu kadry - Kamil Sołoducha.

Drużyna Polaka pokonała mistrzów olimpijskich! Teraz chce iść jeszcze dalej
Fot. Volleyball World
Drużyna Polaka pokonała mistrzów olimpijskich! Teraz chce iść jeszcze dalej

Za nami faza grupowa mistrzostw świata siatkarzy, która przyniosła wiele niespodzianek. Z turnieju odpadło wielu faworytów, w tym między innymi Francja, Japonia czy Brazylia. W grze są za to niespodziewane drużyny takie jak Finlandia, w której sztabie pracuje Polak - Kamil Sołoducha. W czym upatruje on sukcesu kadry?

 

ZOBACZ TAKŻE: Polski siatkarz spełnił marzenie kibica!


- Kluczowa jest zespołowość. W Finlandii nie mamy takich zawodników jak Wilfredo Leon czy inni reprezentanci Polski. Mamy zespół, w którym każdy stara się wnieść więcej i zasypać dziurę. Często udaje nam się w ten sposób wygrywać mecze. Naszym celem było wyjście z grupy. Pierwszy cel zrealizowaliśmy i jesteśmy wolni, ale stawiamy sobie kolejne cele krok po kroku - powiedział Kamil Sołoducha.


Finowie trafili do trudnej grupy z Argentyną, Francją oraz Koreą Południową. Nordycki kraj niespodziewanie pokonał w niej Francję - aktualnych mistrzów olimpijskich.


- Zagraliśmy z Argentyną bardzo dobry mecz. Niestety przegraliśmy go przez kilka niedokładności i bardzo prostych błędów. Z Francją było lepiej i to był naprawdę dobry mecz po obu stronach. Mecz z Koreą wyszedł nam nieco gorzej, ale myślę, że za bardzo się spinaliśmy, aby wygrać 3:0. To był nasz cel, ale na trzy mecze mamy dwa do przodu - powiedział statystyk reprezentacji Finlandii.


Jak Sołoducha zapatruje się na nadchodzące starcie z Belgią? Europejski kraj jest kolejną niespodzianką tych mistrzostw, więc szanse w spotkaniu o ćwierćfinał wydają się wyrównane.


- Widać, że w spotkaniach z lepszymi rywalami popełniamy więcej błędów niewymuszonych. O ile błędy wymuszone mogą się zdarzać, to dogrania darmowych piłek na drugą stronę czy niedokładności w obronie przy łatwych atakach nie powinny się zdarzać. Ta grupa nie miała zbyt wiele szans, aby grać przeciwko tak dobrym przeciwnikom - dodał Sołoducha.


Finlandia swój decydujący mecz rozegra z Belgią o godz. 14:00 czasu polskiego. Transmisja już od godz. 13:45 w Polsacie Sport 1. Mecz poprzedzi specjalne studio.

PI, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
KAMIL SOŁODUCHAMISTRZOSTWA ŚWIATASIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Analiza Jakuba Bednaruka: Mecz Polska - Kanada z 1/8 finału MŚ siatkarzy
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 