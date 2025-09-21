Emocje w hicie Premier League! Arsenal wyrwał zwycięstwo Manchesterowi City

Haaland wpisał się na listę strzelców w dziewiątej minucie, po akcji z kontry i podaniu Tijjaniego Reijndersa. Później goście skoncentrowali się na obronie wyniku, co nie było do tej pory cechą wyróżniającą zespół trenera Pepa Guardioli.

Mimo rozbijania kolejnych ataków Arsenalu zespołowi z Manchesteru nie udało się utrzymać prowadzenia do końca. Gospodarze w końcu osiągnęli cel, gdy w trzeciej minucie doliczonego czasu gry Gabriel Martinelli przelobował bramkarza Gianluigiego Donnarummę.

W tabeli po pięciu kolejkach z kompletem punktów prowadzi broniący tytułu Liverpool, który w sobotę pokonał u siebie Everton 2:1. Arsenal jest wiceliderem ze stratą pięciu "oczek", a Manchester City zajmuje dziewiąte miejsce z siedmioma punktami na koncie.

Haaland zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców z dorobkiem sześciu goli. W niedzielę z pierwszego ligowego trafienia w tym sezonie cieszył się piłkarz reprezentacji Polski Matty Cash.

JC, PAP