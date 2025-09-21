Evenepoel mistrzem świata! Pogacar bez medalu

Inne

Belgijski kolarz Remco Evenepoel po raz trzeci z rzędu został mistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas. W stolicy Rwandy Kigali zdeklasował rywali, drugiego Australijczyka Jaya Vine'a wyprzedzając o minutę i 14 sekund. Bez medalu pozostał jeden z faworytów Słoweniec Tadej Pogacar.

Evenepoel mistrzem świata! Pogacar bez medalu
fot. PAP/EPA
Remco Evenepoel

Przed mistrzostwami walkę o odebranie prymatu Remco Evenepoelowi zapowiadał czterokrotny zwycięzca Tour de France - Tadej Pogacar. Na wymagającej, liczącej 40,6 km pagórkowatej trasie wokół Kigali Słoweniec został jednak "znokautowany" przez Belga. Startujący dwie i pół minuty po nim Eveneopel dogonił go na dwa kilometry przed metą i później jeszcze powiększył przewagą.

 

ZOBACZ TAKŻE: Hitowy transfer polskiego zespołu! Takiego zawodnika jeszcze nie było

 

- Pierwszy podjazd był dość trudny, podobnie jak dwa ostatnie, ale naprawdę się starałem i gdy zobaczyłem, że mam dość dużą przewagę, chciałem po prostu utrzymać tempo. Ostatni podjazd po bruku był naprawdę trudny, w pewnym momencie go znienawidziłem... - powiedział na mecie 25-letni Evenepoel, który przed rokiem w Paryżu zdobył dwa złote medale olimpijskie - w jeździe na czas i ze startu wspólnego.

 

Obchodzący w niedzielę 27. urodziny Pogacar nie zdołał zdobyć żadnego medalu, o niespełna dwie sekundy przegrywając brąz z Belgiem Ilanem van Wilderem. Srebro padło łupem Australijczyka Jaya Vine'a.

 

Pogacar szansę na rewanż będzie miał za tydzień w wyścigu ze startu wspólnego. Słoweniec to obrońca tytułu sprzed roku.

 

Polacy nie startowali. We wcześniejszym wyścigu na czas kobiet 14. miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma.

JC, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ILAN VAN WILDERINNEJAY VINEKOLARSTWOKOLARSTWO SZOSOWEMISTRZOSTWA ŚWIATAMISTRZOSTWA ŚWIATA 2025MŚ 2025REMCO EVENEPOELTADEJ POGACAR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Natalia Bukowiecka: Wierzę, że będziemy walczyć o naprawdę fajne rzeczy
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 