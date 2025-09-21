Gdzie w nowym sezonie zagrają siatkarki reprezentacji Polski? Kluby gwiazd polskiej kadry

Sezon reprezentacyjny siatkarek już za nami. W październiku w Europie rozpoczną się rozgrywki klubowe, wśród nich polska ekstraklasa siatkarek - Tauron Liga.

Siatkarki reprezentacji Polski w minionych miesiącach zdołały utrzymać swą pozycję w Lidze Narodów. Po raz trzeci z rzędu wywalczyły brązowy medal tych rozgrywek. Turniej finałowy rozegrano w Łodzi, a gospodynie w meczu o trzecie miejsce pokonały Japonię 3:1.

Nieco gorzej poszło ekipie trenera Stefano Lavariniego podczas mistrzostw świata rozgrywanych w Tajlandii. Polki zakończyły rywalizację na ćwierćfinale, przegrywając 0:3 z Włoszkami - późniejszymi triumfatorkami turnieju.

W jakich klubach zagrają w nowym sezonie siatkarki reprezentacji Polski, które trener Stefano Lavarini powołał na turniej finałowy Ligi Narodów oraz na mistrzostwa świata? Zobacz w galerii zdjęć.