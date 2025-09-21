Kapitalny gol Matty'ego Casha w Premier League! Kłopoty klubu reprezentanta Polski

Aston Villa była jedynym klubem w lidze angielskiej, który w czterech kolejkach nie zdobył bramki. Mecz z beniaminkiem wydawał się idealny na przełamanie, ale goście długo się męczyli, mimo że od 33. minuty grali z przewagą zawodnika po czerwonej kartce dla Reinildo Mandavy.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny polski napastnik z golem w Holandii

W 67. minucie na strzał z około 30 metrów zdecydował się Cash i udało mu się zaskoczyć bramkarza rywali.

Aston Villa zamiast kontrolować wydarzenia na boisku, dała się jednak zaskoczyć. W 76. minucie wyrównał Wilson Isidor.

Z trzema punktami zespół Casha jest 18. w tabeli. Sunderland zajmuje siódmą pozycję.

BS, PAP