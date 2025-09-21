Kapitalny gol Matty'ego Casha w Premier League! Kłopoty klubu reprezentanta Polski
W piątej kolejce Premier League Aston Villa Birmingham wreszcie zdobyła bramkę w tym sezonie, a jej autorem był Matty Cash. Gol piłkarza reprezentacji Polski w wyjazdowym meczu z Sunderlandem nie wystarczył jednak do wygranej. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.
Aston Villa była jedynym klubem w lidze angielskiej, który w czterech kolejkach nie zdobył bramki. Mecz z beniaminkiem wydawał się idealny na przełamanie, ale goście długo się męczyli, mimo że od 33. minuty grali z przewagą zawodnika po czerwonej kartce dla Reinildo Mandavy.
ZOBACZ TAKŻE: Kolejny polski napastnik z golem w Holandii
W 67. minucie na strzał z około 30 metrów zdecydował się Cash i udało mu się zaskoczyć bramkarza rywali.
Aston Villa zamiast kontrolować wydarzenia na boisku, dała się jednak zaskoczyć. W 76. minucie wyrównał Wilson Isidor.
Z trzema punktami zespół Casha jest 18. w tabeli. Sunderland zajmuje siódmą pozycję.Przejdź na Polsatsport.pl