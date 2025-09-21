Koniec gry w Seulu, a tu takie wieści. Zmiana na pozycji liderki tenisowego rankingu!

W rywalizacji singlowej najlepsza okazała się Iga Świątek, która po blisko trzech godzinach ograła Jekaterinę Aleksandrową.

Z kolei wśród deblistek triumfowały Katerina Siniakova oraz Barbora Krejcikova, które ograły w finale Mayę Joint i Caty McNally. Czeszki w trakcie całego turnieju nie straciły nawet seta.

Ich triumf oznacza też coś więcej. Otóż dzięki tej wygranej Siniakova awansuje na pierwsze miejsce rankingu deblowym WTA. Czeszka będzie miała na koncie 8625 punktów i wyprzedzi dotychczasową liderkę Amerykankę Taylor Townsend (8460 punktów). Podium uzupełnia Nowozelandka Erin Routliffe (7725).

Wśród singlistek większych zmian nie będzie. Świątek pozostanie na drugim miejscu (8433 punkty). Na pierwszym miejscu w dalszym ciągu plasuje się Aryna Sabalenka (11225), a podium zamyka Coco Gauff (7874).

PAP