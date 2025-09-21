Marczyk i Gospodarczyk po raz trzeci wygrywają Rajd Śląska

Rywalizacja w 9. Rajdzie Śląska rozpoczęła się od widowiskowego superoesu, który odbył się piątkowego wieczora w centrum Katowic. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk rozpoczęli ściganie od zwycięstwa i zostali pierwszymi liderami imprezy. Sobotniego poranka duet ORLEN Team wygrał dwa odcinki specjalne w pętli. Po południu dołożył do tego kolejne cztery, wliczając w to superoes pod Stadionem Śląskim. Załoga kończyła dzień z przewagą ponad 25 sekund nad najbliższymi rywalami.

W niedzielę na zawodników czekały dwie pętle prób Marklowice Górne, Kiczyce oraz Województwo Śląskie. Miko i Szymon zanotowali tam kolejne cztery odcinkowe zwycięstwa. Ostatecznie załoga ORLEN Team sięgnęła po przekonujące zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Dla Miko i Szymona jest to już trzeci triumf w Rajdzie Śląska, co oznacza, że są w tej statystyce samodzielnymi rekordzistami imprezy. Wynik końcowy to miły dodatek, natomiast Marczyk i Gospodarczyk traktowali Rajd Śląska przede wszystkim jako testy przed Rajdem Chorwacji, który rozstrzygnie losy sezonu Rajdowych Mistrzostw Europy.

- Na mecie Rajdu Śląska jesteśmy w znakomitych nastrojach, bo wygrywamy tę imprezę już po raz trzeci. Trening przed Rajdem Chorwacji przyniósł nam dużą satysfakcję. Sprawdziliśmy mnóstwo różnych ustawień, to bardzo cenna wiedza i ona na pewno się nam przyda. Serdecznie gratuluję Kubie Matulce i Damianowi Sytemu, którzy wywalczyli dziś tytuł mistrzów Polski. My teraz mamy chwilę na regenerację – później jedziemy do Chorwacji na finałową rundę mistrzostw Europy – mówił na mecie Miko Marczyk.

- Traktowaliśmy ten start jako testy przed Rajdem Chorwacji, ale zawsze podchodzimy do rywalizacji z zaangażowaniem i chcemy prezentować możliwie jak najlepsze tempo. Wygraliśmy 11 z 14 odcinków specjalnych. Tak naprawdę nie udawało się to tylko wtedy, kiedy testowaliśmy jakieś nieoczywiste ustawienia, albo kiedy mieliśmy drobne problemy techniczne z samochodem. Cieszę się, bo nasz plan został wykonany w 100 procentach. Jestem zadowolony z tego weekendu, tym bardziej, że przy trasach było mnóstwo kibiców, a rajd był zorganizowany na bardzo wysokim poziomie – podkreślił Szymon Gospodarczyk.

Kolejnym startem załogi ORLEN Team będzie Rajd Chorwacji. Impreza odbędzie się w dniach 3-5 października i to ona wyłoni nowych mistrzów Europy. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk aktualnie prowadzą w sezonowej punktacji.

