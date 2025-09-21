Żodzik świetnie radziła sobie w finale, ale dwukrotnie zatrzymała się na wysokości dwóch metrów. Dopiero w swojej ostatniej próbie pokonała ten rezultat, co oznaczało co najmniej brązowy medal dla Polki.

Na 1,97 zatrzymała się za to faworytka do medalu - Jarosława Mahuczich z Ukrainy. Tyle samo zaliczyła też Serbka Angelina Topic. To oznaczało, że w grze pozostała tylko dwójka - Australijka Nicola Olyslagers oraz wspomniana Żodzik. Obie zawodniczki nie zaliczyły próby na 2,02.

Żodzik pochodzi z Białorusi, ale od kilku lat mieszka w Polsce. Jej dziadkowie byli Polakami. W marcu 2024 roku decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymała polskie obywatelstwo.



W niedzielnym finale udział wzięło 16 zawodniczek. Do awansu wystarczył wynik 1,88.



W sierpniu Żodzik wygrała również konkurs skoku w skoku wzwyż podczas Diamentowej Ligi w Lozannie. Polka uzyskała wynik 1.91 m. Zawody odbyły się w bardzo niesprzyjających warunkach - padał deszcz. Było to pierwsze w karierze zwycięstwo Żodzik w imprezie tej rangi.

PI, Polsat Sport