MŚ siatkarzy 2025: Polska - Turcja. Gdzie oglądać mecz? Transmisja TV i stream online

Polacy zmagania w mistrzostwach świata 2025 rozpoczęli w grupie B. Pokonali 3:0 Rumunię i 3:0 Katar, zapewniając sobie awans do fazy play-off. W ostatnim spotkaniu tej części turnieju pokonali Holandię i zajęli pierwsze miejsce w tabeli. W pierwszym spotkaniu pucharowej części turnieju wygrali 3:1 z Kanadą.

Siatkarze reprezentacji Turcji zajęli pierwsze miejsce w tabeli grupy G. Pokonali kolejno 3:0 Japonię, 3:1 Libię i 3:0 Kanadę. W 1/8 finału wyeliminowali Holandię, wygrywając 3:1.

Polska i Turcja rozegrały ze sobą dotychczas tylko jeden mecz w mistrzostwach świata. W spotkaniu fazy grupowej MŚ 1966 w Czeskich Budziejowicach polscy siatkarze wygrali 3:0. Turcy grają w czempionacie globu po raz piąty w historii. Ich najlepszy dotychczasowy wynik to 11. miejsce na poprzednich MŚ w 2022 roku. Podczas turnieju na Filipinach przebili to osiągnięcie, po raz pierwszy awansując do czołowej ósemki.

Mecz Polska - Turcja w ćwierćfinale MŚ. Gdzie obejrzeć?

Transmisja meczu Polska – Turcja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go w środę 24 września o godzinie 13.45. Przedmeczowe studio od godziny 12.00 w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Extra 2.