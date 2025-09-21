Nie tylko Świątek! Polska tenisistka z drugim tytułem w karierze

Anna Hertel swój pierwszy zawodowy tytuł wywalczyła w maju tego roku. Wtedy w finale imprezy rangi ITF W15 w fińskiej Kotce okazała się lepsza od innej Polki - Nadii Kulbiej.

ZOBACZ TAKŻE: Świątek wygrała turniej i niebawem wróci do gry! Kiedy kolejny turniej Polki?

W niedzielę Hertel stanęła przed szansą na kolejny singlowy sukces. Dotarła bowiem do finału zmagań ITF W15 w Nogent-sur-Marne, eliminując po drodze Francuzkę Kim Chiarello, Ukrainkę Anastazję Firman, Francuzkę Savine Erler oraz Łotyszkę Dianę Marcinkevicę.

W decydującym starciu przeciwniczką Polki była trzecia już reprezentantka gospodarzy - Lucie Nguyen Tan. Spotkanie nie należało do najłatwiejszych dla rozstawionej z "4" Hertel. Pierwszy set - wynikiem 7:5 - padł bowiem łupem Francuzki.

W następnych fragmentach rywalizacji inicjatywę na korcie przejęła już Polka. Odrobiła straty, triumfując w drugiej partii 6:2, a później zwieńczyła dzieło, zwyciężając 6:4 w ostatniej odsłonie. Hertel sięgnęła tym samym po drugi tytuł wśród seniorek w dotychczasowej karierze.

Anna Hertel - Lucie Nguyen Tan 5:7, 6:2, 6:4