Nie żyje legendarny medalista IO. Wcześniej stracił wzrok

"On jest ślepy, nie widzi. Wygląda bardzo źle. Była gwiazda koszykówki, człowiek, który był w drużynie sięgającej po brązowy medal igrzysk olimpijskich w Monachium, teraz wegetuje w szpitalu w Hawanie. Opuszczony przez wszystko i wszystkich" - pisał kilka miesięcy temu portal "Swing Completo" o stanie Miguela Calderona i warunkach, w jakich przebywa.

Teraz z Kuby napłynęły najgorsze wieści. Calderon zmarł w wieku 74 lat.

Do największych sukcesów w karierze koszykarza należał wspominany brąz igrzysk olimpijskich w 1972. Dwa lata później mało brakło, by Kubańczycy stanęli również na podium mistrzostw świata w Portoryko. Wtedy zajęli czwarte miejsce.

Po zakończeniu zawodowej kariery Calderon został przy koszykówce. W latach 1992-1999 sam był trenerem kubańskiej reprezentacji.