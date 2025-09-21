Odchodzi z reprezentacji! Legendarny trener wyznał to po meczu MŚ

Argentyna była typowana przez wielu ekspertów do sprawienia niespodzianki w 1/8 finału. W niedzielę Włosi byli jednak lepsi, wygrywając w trzech setach.

Po meczu selekcjoner Argentyny Marcelo Mendez przekazał swoją decyzję.

- Kończy się pewien rozdział w moim życiu. Dobiega końca moja praca z reprezentacją. Myślę, że przez te sześć lat wykonaliśmy dobrą robotę. W tym czasie dojrzało też wielu zawodników. Ten zespół zawsze walczył i pozostawał godnym rywalem dla innych. Jestem szczęśliwy z sukcesów z minionych lat - powiedział.

Mendez to jeden z najlepszych i najbardziej doświadczonych trenerów na świecie. Argentyna pod jego wodzą wywalczyła m.in. mistrzostwo Ameryki Południowej w 2023 roku oraz srebrny medal igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku.

Od lat prowadzi zespoły z czołówki. Wiele sezonów spędził w Polsce jako trener Asseco Resovii lub Jastrzębskiego Węgla. Wcześniej przez 12 lat pracował w Sada Cruzeiro.

Od przyszłego sezonu będzie trenerem Trentino Volley.

PAP