Piąte miejsce polskiej sztafety 4x400 m

Kwartet Biało-Czerwonych uzyskał czwarty czas w historii polskiej lekkoatletyki - 3.22,91.

Szybciej sztafeta biegała jedynie zdobywając srebrne medale igrzysk olimpijskich w Tokio w 2021 roku - 3.20,53, mistrzostw Europy w Monachium w 2022 roku - 3.21,68 oraz mistrzostw świata w Dausze w 2019 roku - 3.21,89.

Amerykanki Isabella Whittaker, Lynna Irby-Jackson, Aaliyah Butler i Sydney McLaughlin Levrone pewnie wygrały i ustanowiły rekord mistrzostw świata - 3.16,61.

Dejanea Oakley, Stacey Ann Williams, Andrenette Knight i Nickisha Pryce z Jamajki uzyskały czas 3.19,25, a Eveline Saalberg, Lieke Klaver, Lisanne de Witte i Femke Bol z Holandii przebiegły dystans w 3.20,18. Tuż za podium uplasowały się Belgijki.

Biało-Czerwone w finale wyprzedziły Norweżki, Francuzki oraz Włoszki.