Polsat Sport Talk - 22.09. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Czas na kolejne wydanie Polsat Sport Talk. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.

fot. Polsat Sport
Gościem Przemysława Iwańczyka w podcaście Polsat Sport Talk będzie prof. dr hab. Jerzy Nowocień.


Okazją do rozmowy jest jubileusz 95-lecia AWF w Warszawie, a głównym tematem historia i rozwój uczelni na przestrzeni lat. 

 

Premiera Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.

