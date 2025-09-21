Polsat Sport Talk - 22.09. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online
Czas na kolejne wydanie Polsat Sport Talk. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.
Gościem Przemysława Iwańczyka w podcaście Polsat Sport Talk będzie prof. dr hab. Jerzy Nowocień.
Okazją do rozmowy jest jubileusz 95-lecia AWF w Warszawie, a głównym tematem historia i rozwój uczelni na przestrzeni lat.
Premiera Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl.