Polscy siatkarze wrócili na tron! Niesamowity sukces w mistrzostwach świata

Polscy kibice nie mogli wymarzyć sobie lepszego turnieju. Zmagania 24 czołowych drużyn światowej siatkówki rozpoczął 30 sierpnia mecz Polski z Serbią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Polacy wygrali 3:0 w obecności ponad 60 tysięcy kibiców! Później Polacy grali we Wrocławiu, Łodzi, a decydujące mecze w Katowicach.

Drużyna, którą prowadził trener Stephane Antiga, pewnie przeszła przez pierwszą fazę grupową, ale kolejne rundy rozgrywek przyniosły ogromne emocje. Druga faza grupowa rozpoczęła się od porażki 1:3 z USA, jak się później okazało, jedynej na tym turnieju. Później cztery kolejne mecze Polaków kończyły się tie-breakami, gospodarze wygrywali po 3:2 z Iranem, Francją, Brazylią i Rosją!

W półfinale polscy siatkarze pokonali 3:1 reprezentację Niemiec. Pasjonujący turniej zwieńczył finał Polska - Brazylia rozegrany 21 września w katowickim Spodku. Polacy pokonali broniącą tytułu ekipę Canarinhos 3:1 i po raz drugi w historii sięgnęli po mistrzostwo świata. Powtórzyli sukces drużyny Huberta Wagnera z 1974 roku.

Świetny występ Polaków przełożył się na wyróżnienia indywidualne. Najlepszym siatkarzem (MVP) turnieju został wybrany Mariusz Wlazły, który otrzymał również nagrodę dla najlepszego atakującego. Wyróżniony został również środkowy reprezentacji Polski - Karol Kłos.

Mecze reprezentacji Polski w MŚ siatkarzy 2014:

Serbia 3:0 (25:19, 25:18, 25:18) /I faza grupowa

Australia 3:0 (25:17, 25:19, 25:22)

Wenezuela 3:0 (25:20, 25:13, 25:14)

Kamerun 3:1 (25:27, 25:23, 25:16, 25:22)

Argentyna 3:0 (25:20, 25:20, 25:23)

USA 1:3 (27:29, 22:25, 27:25, 23:25) /II faza grupowa

Włochy 3:1 (19:25, 25:18, 25:20, 26:24)

Iran 3:2 (25:17, 25:16, 24:26, 19:25, 16:14)

Francja 3:2 (25:18, 21:25, 25:23, 22:25, 15:12)

Brazylia 3:2 (25:22, 22:25, 14:25, 25:18, 17:15) /III faza grupowa

Rosja 3:2 (25:22, 25:22, 21:25, 22:25, 15:11)

Niemcy 3:1 (26:24, 28:26, 23:25, 25:21) /półfinał

Brazylia 3:1 (18:25, 25:22, 25:23, 25:22) /finał.

Skład reprezentacji Polski - mistrzowie świata 2014:

[1] Piotr Nowakowski – środkowy

[2] Michał Winiarski – przyjmujący, kapitan

[3] Dawid Konarski – atakujący

[5] Paweł Zagumny – rozgrywający

[7] Karol Kłos – środkowy

[8] Andrzej Wrona – środkowy

[10] Mariusz Wlazły – atakujący

[11] Fabian Drzyzga – rozgrywający

[13] Michał Kubiak – przyjmujący

[16] Krzysztof Ignaczak – libero

[17] Paweł Zatorski – libero

[18] Marcin Możdżonek – środkowy

[20] Mateusz Mika – przyjmujący

[21] Rafał Buszek – przyjmujący.

Trener: Stephane Antiga

Asystent trenera: Philippe Blain.