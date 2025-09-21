Siatkarze reprezentacji Turcji nie są tak wysoko w światowej hierarchii jak tamtejsze siatkarki. Ostatnie lata przyniosły Turczynkom spore sukcesy - złoto mistrzostw Europy 2023, złoto Ligi Narodów 2023 oraz srebro mistrzostw świata 2025. Również tureckie kluby należą do europejskiej czołówki - po 2011 roku VakifBank, Fenerbahce i Eczacibasi wygrały łącznie osiem edycji Ligi Mistrzyń.

Zobacz także: Polska - Turcja. Siatkówka. Kiedy ćwierćfinał? O której godzinie mecz siatkarzy?

Tureccy siatkarze nie mają na swym koncie podobnych osiągnięć. Awans do ćwierćfinału mistrzostw świata jest największym sukcesem w historii tej reprezentacji.

W igrzyskach olimpijskich Turcy nigdy nie zagrali. W mistrzostwach świata, w których występują po raz piąty, ich najlepszym dotychczasowym wynikiem było 11. miejsce, które zajęli na poprzednim turnieju w 2022 roku. W ostatnich edycjach mistrzostw Europy odpadali na etapie 1/8 finału - w 2021 po 2:3 z Serbią (10. miejsce to ich najlepsze osiągnięcie), a w 2023 po 2:3 ze Słowenią (13. miejsce).

W 2023 roku wygrali rozegrany w Katarze Challenger Cup i wywalczyli awans o Ligi Narodów. Nie osiągają w niej jednak spektakularnych wyników - zajęli 16. oraz 17. miejsce, a ich łączny bilans meczów w tych dwóch edycjach to 4 zwycięstwa i 20 porażek.

Historia rywalizacji Polski i Turcji w siatkówce mężczyzn nie jest zbyt bogata, choć zaczęła się już w 1959 roku. Wówczas obie reprezentacje rozegrały towarzyski mecz w Ankarze, wygrany przez Polskę 3:1; polscy siatkarze rozegrali wówczas również nieoficjalne starcia z drużynami Stambułu i Ankary. Dwa lata później Turcy przyjechali na towarzyski mecz do Torunia, w którym Polska również wygrała w czterech setach.

W 1966 roku w Czeskich Budziejowicach obie reprezentacje rozegrały jedyny do tej pory mecz w mistrzostwach świata. Spotkanie nie miało wielkiej historii. Trener reprezentacji Polski Tadeusz Szlagor w tym starciu w ramach fazy grupowej wystawił drugą szóstkę, ale i tak jego podopieczni pewnie ograli przeciwników 3:0 (15:6, 15:2, 15:7).

Później polscy siatkarze należeli do światowej czołówki, albo do niej aspirowali, a Turcy byli znacznie niżej w światowej hierarchii. Z tego powodu nie było zbyt wielu okazji do wspólnych gier. Na kolejny mecz obu reprezentacji trzeba było czekać ponad dwadzieścia lat. W 1987 roku Polacy wygrali 3:1 w kwalifikacjach do mistrzostw Europy. Kolejny mecz w kwalifikacjach do kontynentalnego czempionatu rozegrany cztery lata później Polska wygrała 3:0.

W finałach dużej imprezy obie ekipy zmierzyły się ponownie w 2007 roku w Moskwie. W meczu grupowym mistrzostw Europy Polska wygrała z Turcją 3:1 i było to jedyne zwycięstwo podopiecznych trenera Raula Lozano w tamtym nieudanym turnieju.

Polacy zdecydowanie lepiej wspominają kolejne finały ME, które rozegrano właśnie w Turcji. Zanim ekipa trenera Daniela Castellaniego sięgnęła w Izmirze po złoty medal tego turnieju, w pierwszej fazie grupowej ograła gospodarzy 3:0. Cztery lata później na inaugurację mistrzostw Europy 2013 Polska pokonała Turcję 3:1, a mecz rozegrano w Gdańsku. W 2015 roku było jeszcze zwycięstwo 3:2 w Igrzyskach Europejskich w Baku, na które Polacy wysłali kadrę B.

Ostatnie sezony to dwa mecze obu drużyn w Lidze Narodów, oba w fazie interkontynentalnej. W 2024 roku spotkanie podczas turnieju w Fukuoce zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem Polski 3:0, a rywale w żadnym z setów nie dobili do bariery dwudziestu punktów. Podczas VNL 2025, na turnieju w chińskim Xi’an, Polacy znów wygrali w trzech odsłonach, ale tym razem była to trudniejsza konfrontacja, co pokazują wyniki setów (28:26, 25:23, 25:21).

➤ mecze Polska - Turcja w mistrzostwach świata: 3:0 (1966).

➤ mecze Polska - Turcja w mistrzostwach Europy: 3:1 (2007), 3:0 (2009), 3:1 (2013).

➤ mecze Polska - Turcja w Lidze Narodów: 3:0 (2024), 3:0 (2025).