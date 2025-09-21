Polski siatkarz spełnił marzenie kibica!

Polska wygrała z Kanadą 3:1 w meczu 1/8 finału mistrzostw świata siatkarzy rozgrywanych na Filipinach. Spotkanie oglądał z trybun wierny kibic "Biało-Czerwonych" z... Filipin, który pochwalił się w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport, że spełnił swoje marzenie i dostał autograf Tomasza Fornala.

Zachwycony fan przyznał przed naszymi kamerami, że był na meczu Polska - Holandia, który Biało-Czerwoni wygrali 3:1. I to właśnie wtedy udało mu się zdobyć upragniony autograf.

 

- Wydaje mi się, że byli zadowoleni. Wtedy udało mi się "dorwać" Fornala - powiedział zachwycony kibic.

 

Reprezentacja Polski zameldowała się w najlepszej ósemce siatkarskiego mundialu i w środę powalczy o strefę medalową z Turcją.

 

Ćwierćfinały zaplanowano na środę 24 września oraz czwartek 25 września. Półfinały odbędą się w sobotę 27 września.

 

Z kolei w niedzielę 28 września zobaczymy mecz o trzecie miejsce oraz finał.

 

