Polski siatkarz spełnił marzenie kibica!

Zachwycony fan przyznał przed naszymi kamerami, że był na meczu Polska - Holandia, który Biało-Czerwoni wygrali 3:1. I to właśnie wtedy udało mu się zdobyć upragniony autograf.

ZOBACZ TAKŻE: "Sporo osób nie rozumie, co robimy". Nikola Grbic zabrał głos po awansie do ćwierćfinału

- Wydaje mi się, że byli zadowoleni. Wtedy udało mi się "dorwać" Fornala - powiedział zachwycony kibic.

Reprezentacja Polski zameldowała się w najlepszej ósemce siatkarskiego mundialu i w środę powalczy o strefę medalową z Turcją.

Ćwierćfinały zaplanowano na środę 24 września oraz czwartek 25 września. Półfinały odbędą się w sobotę 27 września.

Z kolei w niedzielę 28 września zobaczymy mecz o trzecie miejsce oraz finał.