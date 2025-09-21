Postawili się polskim siatkarzom! Turcy udowodnili, że trzeba się z nimi liczyć

Czas na ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarzy 2025 z udziałem Polski. W tej fazie turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Turkami. W 1/8 finału Polska wyeliminowała Kanadę, natomiast Turcja ograła Holandię. Oba spotkania trwały cztery sety.

Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025

Polska i Turcja w przeszłości wielokrotnie ze sobą rywalizowały. Po raz ostatni w czerwcu tego roku w ramach Ligi Narodów siatkarzy. Choć Biało-Czerwoni wygrali 3:0, starcie było wyrównane.

28:26, 25:23 i 25:21 - wynik meczu Polska - Turcja w Lidze Narodów siatkarzy 2025 pokazuje, że Turcy postawili się polskim siatkarzom. Ostatecznie siatkarze Grbicia triumfowali za trzy punkty, ale kilka miesięcy później - podczas MŚ na Filipinach - najbliżsi rywale Polaków prezentują naprawdę wysoki poziom.

W MŚ 2025 Turcja na otwarcie sensacyjnie ograła Japonię, nie oddając faworytom ani jednego seta. Następnie pokonali Libię i Kanadę, pewnie wygrywając grupę. W starciu o ćwierćfinał Turcy poradzili sobie z Holendrami, triumfując w czterech setach.

Jakim wynikiem zakończy się mecz Polska - Turcja? Kto wywalczy awans do półfinału turnieju na Filipinach?

Polska - Turcja. Jak wyglądał ostatni mecz siatkarzy?

Mecz Polska - Turcja w ćwierćfinale mistrzostw świata 2025 zostanie rozegrany w środę 24 września.

BS, Polsat Sport