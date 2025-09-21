Postawili się polskim siatkarzom! Turcy udowodnili, że trzeba się z nimi liczyć

Siatkówka

Turcja po raz pierwszy w historii awansowała do ćwierćfinału mistrzostw świata siatkarzy. O półfinał Turcy w środę powalczą z Polakami. Jak wyglądał ostatni mecz Polska - Turcja? Choć Biało-Czerwoni wygrali 3:0, starcie było wyrównane.

Postawili się polskim siatkarzom! Turcy udowodnili, że trzeba się z nimi liczyć
fot. FIVB
Jak wyglądał ostatni mecz Polska - Turcja?

Czas na ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarzy 2025 z udziałem Polski. W tej fazie turnieju podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Turkami. W 1/8 finału Polska wyeliminowała Kanadę, natomiast Turcja ograła Holandię. Oba spotkania trwały cztery sety.

 

Sensacja goni sensację! Reprezentacje, które już odpadły z mistrzostw świata siatkarzy 2025

 

Polska i Turcja w przeszłości wielokrotnie ze sobą rywalizowały. Po raz ostatni w czerwcu tego roku w ramach Ligi Narodów siatkarzy. Choć Biało-Czerwoni wygrali 3:0, starcie było wyrównane.

 

28:26, 25:23 i 25:21 - wynik meczu Polska - Turcja w Lidze Narodów siatkarzy 2025 pokazuje, że Turcy postawili się polskim siatkarzom. Ostatecznie siatkarze Grbicia triumfowali za trzy punkty, ale kilka miesięcy później - podczas MŚ na Filipinach - najbliżsi rywale Polaków prezentują naprawdę wysoki poziom.

 

W MŚ 2025 Turcja na otwarcie sensacyjnie ograła Japonię, nie oddając faworytom ani jednego seta. Następnie pokonali Libię i Kanadę, pewnie wygrywając grupę. W starciu o ćwierćfinał Turcy poradzili sobie z Holendrami, triumfując w czterech setach.

 

Jakim wynikiem zakończy się mecz Polska - Turcja? Kto wywalczy awans do półfinału turnieju na Filipinach?

Polska - Turcja. Jak wyglądał ostatni mecz siatkarzy?

 

Zobacz także

 

Mecz Polska - Turcja w ćwierćfinale mistrzostw świata 2025 zostanie rozegrany w środę 24 września.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kamil Semeniuk - najlepsze akcje w meczu Polska - Kanada
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 