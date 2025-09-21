Przegrała ze Świątek, a potem taki triumf. Pewna wygrana i tytuł

Krejcikova wygrała zaledwie trzy gemy w meczu ze Świątek, ale nie przeszkodziło jej to w doskonałej grze deblowej. W parze z Siniakovą nie przegrały nawet seta, eliminując w drodze do finału Annę Blinkową i Makoto Ninomiyę, Jaqueline Cristian i Hsieh Su-wei oraz Zhaoxuan Yang/Yifan Xu.

W finale Czeszki zmierzyły się z Mayą Joint oraz Caty McNally. I okazały się lepsze, ponownie wygrywając w dwóch setach.

Co ciekawe, Joint również rywalizowała ze Świątek w turnieju singlowym. Australijka przegrała 0:6, 2:6 w meczu półfinałowym.

Krejcikova ma na koncie siedem deblowych tytułów wielkoszlemowych. Dwa razy triumfowała też w singlu.

Wynik meczu:



Krejcikova/Siniakova - Joint/McNally 6:3, 7:6[6]