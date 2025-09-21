Serbia - Iran. Siatkówka. Wynik meczu. Kto wygrał w MŚ siatkarzy?
Serbia - Iran to kolejny mecz 1/8 finału mistrzostw świata w siatkówce 2025. Kto wygrał mecz Serbia - Iran? Jaki był wynik meczu siatkarzy Serbia - Iran w MŚ 2025?
Czas na kolejne rozstrzygnięcia podczas mistrzostw świata siatkarzy 2025. W kolejnym meczu 1/8 finału Serbia zmierzy się z Iranem.
Przypomnijmy - do ćwierćfinału awansowała już między innymi reprezentacja Polski. Biało-Czerwoni ograli Kanadyjczyków, triumfując w czterech setach. O półfinał powalczą z Turkami.
Tytułu mistrzowskiego bronią Włochy, które w finale MŚ 2022 rozegranym w katowickim Spodku pokonały Polskę 3:1. Biało-Czerwoni z kolei sięgali po mistrzostwo świata trzykrotnie – w 1974, 2014 i 2018 roku. W 2006 roku Polacy zdobyli srebrne medale pod wodzą Raula Lozano, przegrywając w finale z Brazylią.
Wynik meczu Serbia - Iran poznamy we wtorek 23 września. O tym, kto wygrał mecz siatkarzy Serbia - Iran, poinformujemy tuż po ostatniej akcji meczu - start spotkania o godzinie 14.00 polskiego czasu.