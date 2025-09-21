Siatkarskie derby Łodzi w finale Memoriału Michała Cichego

W dniach 20–21 września 2025 w łódzkiej Sport Arenie odbyła się trzecia edycja Memoriału Michała Cichego. Turniej był poświęcony pamięci byłego trenera ŁKS, który zmarł nagle w 2022 roku. Poprzednie edycje wygrały drużyny SC Potsdam (2023) oraz ŁKS (2024).

W turnieju wystartowały cztery zespoły: ŁKS Commercecon Łódź, PGE Budowlani Łódź, UNI Opole oraz Netland MKS Kalisz. W półfinałach ŁKS wygrał z drużyną z Kalisza 3:0, a Budowlani z UNI 3:2. W meczu o trzecie miejsce opolanki pokonały ekipę spadkowicza z Tauron Ligi 3:1.

W wielkim finale doszło do derbów Łodzi, nie przyniosły one jednak wielkich emocji. Siatkarki Budowlanych dominowały na parkiecie, z seta na set wygrywając coraz pewniej.

Bardzo dobre spotkanie rozegrała Karolina Drużkowska, która zdobyła dla zwyciężczyń 20 punktów i otrzymała nagrodę MVP turnieju. W zwycięskiej drużynie zaprezentowały się już siatkarki, które nie tak dawno grały w mistrzostwach świata - Paulina Damaske, Justyna Łysiak oraz reprezentantka Słowenii Sasa Planinsec.

Finał III Memoriału Michała Cichego 2025:

PGE Budowlani Łódź – ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:18, 25:15, 25:14)