Siatkarskie derby Łodzi w finale Memoriału Michała Cichego

Robert MurawskiSiatkówka

W Sport Arenie rozegrano III Memoriał Michała Cichego. Turniej był ważnym sprawdzianem przed zbliżającym się sezonem ligowym. Decydującym meczem były derby Łodzi, w których siatkarki PGE Budowlanych pewnie pokonały ŁKS Commercecon.

fot. Cyfrasport
Karolina Drużkowska została MVP turnieju.

W dniach 20–21 września 2025 w łódzkiej Sport Arenie odbyła się trzecia edycja Memoriału Michała Cichego. Turniej był poświęcony pamięci byłego trenera ŁKS, który zmarł nagle w 2022 roku. Poprzednie edycje wygrały drużyny SC Potsdam (2023) oraz ŁKS (2024).

 

W turnieju wystartowały cztery zespoły: ŁKS Commercecon Łódź, PGE Budowlani Łódź, UNI Opole oraz Netland MKS Kalisz. W półfinałach ŁKS wygrał z drużyną z Kalisza 3:0, a Budowlani z UNI 3:2. W meczu o trzecie miejsce opolanki pokonały ekipę spadkowicza z Tauron Ligi 3:1.

 

W wielkim finale doszło do derbów Łodzi, nie przyniosły one jednak wielkich emocji. Siatkarki Budowlanych dominowały na parkiecie, z seta na set wygrywając coraz pewniej.

 

Bardzo dobre spotkanie rozegrała Karolina Drużkowska, która zdobyła dla zwyciężczyń 20 punktów i otrzymała nagrodę MVP turnieju. W zwycięskiej drużynie zaprezentowały się już siatkarki, które nie tak dawno grały w mistrzostwach świata - Paulina Damaske, Justyna Łysiak oraz reprezentantka Słowenii Sasa Planinsec.

 

 

 

 

Finał III Memoriału Michała Cichego 2025:

 

PGE Budowlani Łódź – ŁKS Commercecon Łódź 3:0 (25:18, 25:15, 25:14)

KAROLINA DRUŻKOWSKAŁKS COMMERCECON ŁÓDŹMEMORIAŁ MICHAŁA CICHEGOMICHAŁ CICHYPGE BUDOWLANI ŁÓDŹSIATKÓWKATAURON LIGAUNI OPOLE
