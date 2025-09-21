Siedem goli! Szalony mecz w PKO BP Ekstraklasie

Piłka nożna

Pogoń Szczecin przegrała z Lechią Gdańsk w niedzielnym meczu PKO PB Ekstraklasy. Goście wygrali... 4:3.

fot. PAP
Pogoń przegrała z Lechią.

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk 3:4 (2:1)

Bramki: 1:0 Rajmund Molnar (24), 1:1 Camilo Mena (29), 2:1 Musa Juwara (40), 2:2 Iwan Żelizko (52), 2:3 Danijel Loncar (78 - samobójcza), 2:4 Kacper Sezonienko (90+3), 3:4 Fredrik Ulvestad (90+7 - rzut karny).

 

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist, Danijel Loncar, Marian Huja, Leonardo Koutris (82. Adrian Przyborek) - Musa Juwara, Jan Biegański (60. Jose Pozo), Fredrik Ulvestad, Sam Greenwood (82. Hussein Ali), Kamil Grosicki (60. Paul Mukairu) - Rajmund Molnar (82. Kacper Kostorz).

 

Lechia Gdańsk: Alex Paulsen - Bartłomiej Kłudka (87. Alvis Jaunzems), Maksym Diaczuk, Matej Rodin, Miłosz Kałahur - Camilo Mena, Rifet Kapic, Tomasz Neugebauer (46. Tomas Bobcek), Iwan Żelizko, Bohdan Wjunnyk (90+1. Kacper Sezonienko) - Dawid Kurminowski (84. Elias Olsson).

 

Żółte kartki - Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru, Linus Wahlqvist, Jose Pozo. Lechia Gdańsk: Miłosz Kałahur, Bohdan Wjunnyk, Kacper Sezonienko.

 

Sędzia: Marcin Kochanek (Opole).

 

Widzów: 19 403. 

BS, PAP
EKSTRAKLASALECHIA GDAŃSKPIŁKA NOŻNAPOGOŃ SZCZECIN
