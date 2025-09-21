Stoch i Kubacki najlepsi w próbie przedolimpijskiej! Co za występ w Predazzo

Zmagania Letniego Grand Prix w trakcie tego weekendu odbywały się w Predazzo. Zawody we Włoszech były próbą generalną przed igrzyskami olimpijskimi, które odbędą się na tamtejszych obiektach w lutym przyszłego roku.

W niedzielę na dużej skoczni (HS143) zawodnicy rywalizowali w konkursie duetów. Najlepsi okazali się Polacy: Kamil Stoch i Dawid Kubacki, którzy o 20,9 pkt wyprzedzili drugich Japończyków - Ryoyu Kobayashiego i Rena Nikaido. Podium - ze stratą 21,9 pkt - uzupełnili Słoweńcy: Domen Prevc i Anze Lanisek.

Wynik polskich skoczków może napawać optymizmem. Stoch, dla którego nadchodzący sezon zimowy będzie ostatnim w karierze, zajął na Trampolino Dal Ben pierwsze miejsce w nieoficjalnej klasyfikacji indywidualnej. Trzykrotny mistrz olimpijski lądował na odległościach wynoszących 134,5, 134,5 i 135,5 m. Kubacki był czwarty (127,5, 129,5, 137,5 m).