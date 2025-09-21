Tajna broń Armanda Duplantisa. Robi to tylko przy próbach bicia rekordu świata

Szwedzki tyczkarz podczas zawodów w Japonii poprawił rekord świata już po raz czternasty, w tym po raz czwarty w 2025 roku. Szwed został mistrzem świata na otwartym stadionie już trzeci raz z rzędu (po Eugene 2022 i Budapeszcie 2023), a uwzględniając starty w hali, został mistrzem świata po raz szósty. Ponadto cztery razy wygrywał mistrzostwa Europy w hali i na stadionie.

ZOBACZ TAKŻE: Armand Duplantis znów zaszokował. Pokonał w sprincie rekordzistę świata!

Czujni obserwatorzy zauważyli, że "Mondo" swoją rekordową próbę na 6,30 m ustanowił w specjalnych butach, które są - zdaniem mediów - tajną bronią Duplantisa. Jak podaje "The Telegraph", sekret tkwi w dodatkowych zagiętych kolcach w przedniej części, które zwiększają przyczepność i pomagają Szwedowi rozwijać większe prędkości na rozbiegu.

"Duplantis rozwija w nich prędkość 10,3 metra na sekundę. Dla porównania, pozostali zawodnicy ze światowej czołówki tyczkarzy osiągają prędkości od 9,4 do 9,7 m/s" - wyjaśnia brytyjski dziennik.

Sztab Szweda podpatrzył tę nowinkę techniczną u znakomitego norweskiego biegacza Karstena Warholma, multimedalisty największych imprez w biegu na 400 metrów przez płotki.

- Karsten i jego trener Leif Olav Alnes wyjaśnili Armandowi Duplantisowi zalety stosowanego przez nich rozwiązania, a "Mondo" był do tego tak entuzjastycznie nastawiony, że od razu poprosił, czy moglibyśmy przygotować mu takie obuwie - zdradził "The Telegraph" Romain Girard, projektant butów z dodatkowymi kolcami.

Najlepszy w tej chwili tyczkarz świata zakłada jednak swoje specjalne buty tylko wtedy, gdy czuje, że może pobić rekord świata. Dlaczego nie używa ich podczas każdego skoku? Wszystko z powodu chęci uniknięcia niepotrzebnego ryzyka. Duplantis pewnego dnia zranił się kolcami w rękę i woli nie zakładać ich, gdy nie jest to konieczne.