To była deklasacja! Świątek rozbiła Aleksandrową w 66 minut

Tenis

Iga Świątek zmierzy się w finale turnieju WTA w Seulu z Jekateriną Aleksandrową. Rosjanka już dwukrotnie pokonała Polkę, ale ich ostatnie spotkanie nie poszło po jej myśli.

To była deklasacja! Świątek rozbiła Aleksandrową w 66 minut
fot. PAP
Iga Świątek i Jekaterina Aleksandrowa

1 września odbyło się spotkanie 1/8 finału US Open. Świątek zmierzyła się z Aleksandrową i oczywiście była faworytką. W zaledwie 32 minuty wygrała pierwszego seta 6:3.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek - Aleksandrowa na żywo. Finał w Seulu. Relacja live i wynik online

 

W drugiej partii przełamała rywalkę w czwartym gemie, a następnie powtórzyła to w szóstym. Wygrała 6:1 i mecz w dwóch setach. Dzięki temu awansowała do ćwierćfinału US Open 2025. Mecz trwał zaledwie 66 minut.

 

W Seulu obie zawodniczki dość pewnie zameldowały się w finale. Świątek nie straciła nawet seta, podczas gdy Aleksandrowa przegrała tylko jednego.

 

Rywalka Polki przyznała, że czuje zmęczenie, ale liczy na szybką regenerację przed finałem i znacznie lepszą grę niż niespełna trzy tygodnie temu w Stanach Zjednoczonych.

 

Relacja na żywo meczu Świątek - Aleksandrowa TUTAJ.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Taylor Townsend Katerina Siniakova - Anna Bondar Moyuka Uchijima. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 