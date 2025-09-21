To była deklasacja! Świątek rozbiła Aleksandrową w 66 minut

1 września odbyło się spotkanie 1/8 finału US Open. Świątek zmierzyła się z Aleksandrową i oczywiście była faworytką. W zaledwie 32 minuty wygrała pierwszego seta 6:3.

W drugiej partii przełamała rywalkę w czwartym gemie, a następnie powtórzyła to w szóstym. Wygrała 6:1 i mecz w dwóch setach. Dzięki temu awansowała do ćwierćfinału US Open 2025. Mecz trwał zaledwie 66 minut.

W Seulu obie zawodniczki dość pewnie zameldowały się w finale. Świątek nie straciła nawet seta, podczas gdy Aleksandrowa przegrała tylko jednego.

Rywalka Polki przyznała, że czuje zmęczenie, ale liczy na szybką regenerację przed finałem i znacznie lepszą grę niż niespełna trzy tygodnie temu w Stanach Zjednoczonych.

