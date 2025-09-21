Tragiczne wieści. Nie żyje były trener Chelsea i Liverpoolu

Piłka nożna

W wieku 47 lat zmarł Matt Beard. Anglik w trakcie kariery prowadził m.in. żeńskie drużyny Chelsea oraz Liverpoolu.

Tragiczne wieści. Nie żyje były trener Chelsea i Liverpoolu
fot. PAP

O śmierci Bearda poinformowały kluby, które trenował. - Chelsea jest głęboko zasmucona wiadomością o śmierci naszego byłego menedżera Matta Bearda. W tym niezwykle trudnym czasie nasze myśli są z bliskimi Matta - czytamy w komunikacie "The Blues".

 

Beard zaczął swoją karierę od prowadzenia w Millwall Lionesses w sezonie 2008/2009. Następnie na trzy lata przeniósł się do Chelsea, z którą dotarł do finału Pucharu Anglii. Największe sukcesy święcił z żeńską ekipą Liverpoolu, która za jego panowania dwukrotnie wygrała tamtejszą Super League. Wprowadził też ekipę do Ligi Mistrzyń.

 

- Liverpool jest głęboko wstrząśnięty i zasmucony nagłą śmiercią byłego menedżera kobiecej drużyny LFC Matta Bearda. W tym trudnym czasie wszyscy członkowie klubu łączą się myślami z rodziną i przyjaciółmi Matta - czytamy w komunikacie Liverpoolu.

 

Następnie prowadził Boston Breakers, West Ham United, Bristol City, ponownie Liverpool, a także ostatnio Burnley. Z tej ostatniej posady zrezygnował w sierpniu po zaledwie dwóch miesiącach.

Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Turcja - Hiszpania. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 