Verstappen wygrał GP Azerbejdżanu

Drugi był Brytyjczyk George Russell z Mercedesa - strata 14,609 s, a trzeci Hiszpan Carlos Sainz Jr. z Williamsa - strata 19,199 s.

Wyścigu nie ukończył lider klasyfikacji generalnej MŚ Australijczyk Oscar Piastri z McLarena, który na pierwszym okrążeniu uderzył w bandę bezpieczeństwa na torze, uszkodził bolid i musiał się wycofać. Wicelider cyklu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena został sklasyfikowany na siódmej pozycji.

Verstappen odniósł drugie zwycięstwo w rzędu, dwa tygodnie temu triumfował w Grand Prix Włoch na torze Monza.

PAP