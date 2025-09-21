Wiadomości nadeszły chwilę po biegu... Reprezentacja Polski zdyskwalifikowana!

Twanisha Terry, Sha'Carri Richardson, Melissa Jefferson-Wooden i Kayla White z USA triumfowały czasem 41,75. Jefferson-Wooden w Tokio zdobyła trzy złote medale, gdyż wygrała też indywidualne biegi na 100 m i 200 m.

Tina Clayton, Tia Clayton, Shelly-Ann Fraser-Pryce i Jonielle Smith z Jamajki uzyskały wynik 41,79. Niemki Rebekke Haase, Sophia Junk, Sina Mayer i Gina Lueckenkemper osiągnęły czas 41,87.

Polki były ósme, lecz ostatecznie zostały zdyskwalifikowane - przy przekazaniu pałeczki przez Skrzyszowską do Cimanouskiej, Biało-Czerwone nie zmieściły się w strefie zmian.

PAP