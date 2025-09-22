Babilon MMA 54. Karta walk
Już w sobotę 27 września odbędzie się gala Babilon MMA 54. W walce wieczoru Rafał Błachuta zmierzy się z Krystianem Szczęsnym. Zobacz kartę walk gali Babilon MMA 54.
Karta walk Babilon MMA 54:
5 x 5 min/77 kg: Rafał Błachuta (16-10) vs Krystian Szczęsny (6-2)
3 x 5 min/93 kg: Przemysław "Polish Bear" Mysiala (24-13-1) vs Kleber "Orgulho" Silva (22-14)
3 x 5 min/120 kg: Jacek Kujtkowski (3-2) vs Marcin Szołtysik (0-1)
3 x 5 min/93 kg: Damian Floriańczyk (2-0) vs Voytech "Silesian Knight" Garba (8-8)
3 x 5 min/84 kg: Tobiasz Lewandowski (4-4) vs Kamil Woźny (2-1)
3 x 5 min/77 kg: Bartosz Słomiak (4-2) vs Kamil "Bomba" Łebkowski (19-15)
3 x 5 min/120 kg: Piotr Więcławski (1-1) vs Błażej "Giez" Nagórski (2-7)
3 x 5 min/61 kg: Oliwier Filipiak (1-0) vs Łukasz Kłos (4-2)
3 x 3 min / 84 kg: Kacper Kuczko vs Patryk Retkowski - walka w semi-pro