Conor McGregor wróci do UFC! Padła konkretna data

Mateusz Stefanik

- Jestem na karcie walk gali UFC przed Białym Domem - zapowiedział Irlandczyk Conor McGregor, który ma wrócić do oktagonu największej organizacji MMA na świecie w 2026 roku.

fot. PAP/EPA
Conor McGregor podczas wizyty w Białym Domu.

W przeszłości prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, zapowiedział, że w 2026 roku gala UFC będzie elementem obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości.

 

Szef UFC, Dana White, został zapytany przez telewizję Fox o powrót Conora McGregora na gali przed Białym Domem. Amerykanin nie krył wielkich planów organizacji, związanych z Irlandczykiem.

 

- Budujemy najlepszą kartę walk w historii na galę przed Białym Domem. Rozmawiam z Conorem. On bardzo chce walczyć. Gdy człowiek znajdzie się w życiu na poziomie, na którym znalazł się Conor, potrzebuje odpowiedniej motywacji, a gala przed Białym Domem zdecydowanie jest dla niego motywacją - przyznał White.

 

Oznaczałoby to, że 37-latek wróci do oktagonu UFC pierwszy raz od czterech lat. W 2021 roku został on pokonany przez Dustina Poiriera. W przeszłości planowano już m.in. jego powrót w 2024 roku, gdy miał zawalczyć z Michaelem Chandlerem. Teraz właśnie z tym rywalem ma się zmierzyć McGregor.

 

- Jestem podekscytowany powrotem. Jestem na karcie walk gali UFC przed Białym Domem. Stanę do starcia z Michaelem Chandlerem, z którym wystąpiliśmy w programie The Ultimate Fighter. Mamy więc pewną historię. Chandler jest mocnym i dobrym przeciwnikiem - zapowiedział zawodnik.

 

McGregor stoczył łącznie 28 walk w UFC. Wygrał w 22 z nich, przegrywając w sześciu.

