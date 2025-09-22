Ewa Pajor z historyczną nagrodą! Zdeklasowała konkurencję

Nagroda Gerda Muellera przyznawana była dotychczas jedynie najskuteczniejszym piłkarzom sezonu. Została ustanowiona w 2021 roku i początkowo funkcjonowała pod nazwą "Napastnika Roku". Rok później zmieniono jej nazwę, by uhonorować zmarłego w sierpniu 2021 roku byłego snajpera Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec, Gerda Muellera.

W dotychczasowej historii plebiscytu trofeum to aż dwukrotnie trafiało w ręce Roberta Lewandowskiego. W 2021 roku "Lewy" zdobył 64 bramki, a rok później również był najskuteczniejszym zawodnikiem sezonu, strzelając 57 goli.

W tym roku, po raz pierwszy w historii, Nagrodą Gerda Muellera uhonorowano nie tylko mężczyznę (został nim Viktor Gyokeres, który do siatki rywali trafił aż 63 razy), ale i kobietę. I tu Ewa Pajor wręcz zdeklasowała konkurencję! Napastniczka Barcelony strzeliła aż 52 gole, dokładając do nich jeszcze 18 asyst!

Ewa Pajor była również nominowana w głównym plebiscycie Złotej Piłki. Polka zajęła w nim ostatecznie 8. miejsce.