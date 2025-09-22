Ewa Pajor z historyczną nagrodą! Zdeklasowała konkurencję

Robert IwanekPiłka nożna

Ewa Pajor, napastniczka Barcelony i reprezentacji Polski, została wyróżniona podczas gali Złotej Piłki w Paryżu. Snajperka odebrała Nagrodę Gerda Muellera - historyczną, bo pierwszą przyznawaną kobietom.

Ewa Pajor z historyczną nagrodą! Zdeklasowała konkurencję
Fot. AFP
Ewa Pajor zdobyła pierwszą w historii Nagrodę Gerda Muellera dla kobiet

Nagroda Gerda Muellera przyznawana była dotychczas jedynie najskuteczniejszym piłkarzom sezonu. Została ustanowiona w 2021 roku i początkowo funkcjonowała pod nazwą "Napastnika Roku". Rok później zmieniono jej nazwę, by uhonorować zmarłego w sierpniu 2021 roku byłego snajpera Bayernu Monachium i reprezentacji Niemiec, Gerda Muellera.

 

W dotychczasowej historii plebiscytu trofeum to aż dwukrotnie trafiało w ręce Roberta Lewandowskiego. W 2021 roku "Lewy" zdobył 64 bramki, a rok później również był najskuteczniejszym zawodnikiem sezonu, strzelając 57 goli.

 

W tym roku, po raz pierwszy w historii, Nagrodą Gerda Muellera uhonorowano nie tylko mężczyznę (został nim Viktor Gyokeres, który do siatki rywali trafił aż 63 razy), ale i kobietę. I tu Ewa Pajor wręcz zdeklasowała konkurencję! Napastniczka Barcelony strzeliła aż 52 gole, dokładając do nich jeszcze 18 asyst!

 

Ewa Pajor była również nominowana w głównym plebiscycie Złotej Piłki. Polka zajęła w nim ostatecznie 8. miejsce.

EWA PAJORINNEKOBIECA PIŁKANAGRODA GERDA MUELLERANAGRODA GERDA MULLERAPIŁKA NOŻNAPIŁKA NOŻNA KOBIETTROFEUM GERDA MUELLERA
