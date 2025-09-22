Hamilton przeprosi. Sam to przyznał

Siedmiokrotny mistrz świata Hamilton zajął w stolicy Azerbejdżanu ósme miejsce, a Leclerc był dziewiąty. Po tym, jak Leclerc pozwolił Hamiltonowi wyprzedzić go na świeższych oponach, aby spróbować dogonić jadących przed nimi rywali, Ferrari poprosiło ich o zamianę na ostatnim okrążeniu, aby więcej punktów zdobył zajmujący wyższe miejsce w klasyfikacji generalnej Monakijczyk. Ostatecznie do tego nie doszło i Hamilton minął linię mety jako ósmy, tuż przed Leclercem. Wygrał Holender Max Verstappen z Red Bulla.

- Zasadniczo odpuściłem na prostej i faktycznie hamowałem, ale on (Leclerc - PAP) był wolniejszy o dziesiąte części sekundy. To była po prostu moja błędna ocena sytuacji. Przeproszę Charlesa - powiedział Hamilton.

Szef zespołu Fred Vasseur przypuszcza, że Hamilton najwyraźniej źle ocenił położenie linii mety, ale Leclerc zapewnił, że się tym nie przejmuje.

- Szczerze mówiąc, ósme czy dziewiąte miejsce nie jest dla mnie wielką różnicą. Ważne, że zgadzamy się co do zasad naszej współpracy. Do zamiany miejsc nie doszło, ale naprawdę nie byłbym dużo szczęśliwszy, gdybym był ósmy - podkreślił Leclerc.

Po 17 z 24 wyścigów sezonu w klasyfikacji prowadzi Australijczyk Oscar Piastri (McLaren-Mercedes), który ma 324 pkt. Leclerc jest piąty - 165 pkt, a Hamilton szósty - 121.

MR, PAP