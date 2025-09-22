Julia Szeremeta wystąpi w "Ninja vs Ninja"!

Szeremeta zaczynała od karate, później całkowicie poświęciła się boksowi. Dziś należy do ścisłej czołówki europejskiej i światowej, a jej atuty to dynamika, szybkość i waleczny charakter. W studiu Julia będzie wspierać zawodników swoją energią i doświadczeniem, a także komentować ich przejścia. Dołączy do Jerzego Mielewskiego i Łukasza „Jurasa” Jurkowskiego – głosów programu obecnych od pierwszej edycji „Ninja Warrior Polska”, którzy jak nikt inny potrafią oddać emocje toru.

Czwarty odcinek wyróżni się przewagą kobiet na starcie. Wśród nich zobaczymy Natalię Cichą – trenerkę z Płocka, która w 7. i 10. edycji programu dotarła do półfinałów i konsekwentnie rozwija swoją formę w sportach przeszkodowych. Jej celem jest zdobycie tytułu Last Woman Standing.

Międzynarodowego charakteru doda udział reprezentantki Wielkiej Brytanii – Mili Stanzani. 26-letnia zawodniczka z Trowbridge to pasjonatka ninja i kalisteniki, zwyciężczyni OCR100 British Champions i OCR100 Etruscan Castle. Dwa lata temu przeszła poważną kontuzję barku, ale wróciła silniejsza i dziś walczy o kolejne sukcesy. Jej motto „Chcę po prostu żyć pełnią życia” świetnie oddaje energię, z jaką podchodzi do rywalizacji.

Na torze pojawią się także przedstawiciele MMA – Damian Rzepecki i Erwin Burzyński, którzy zmierzą się na równoległych trasach, dodając widowisku jeszcze większej dynamiki.

