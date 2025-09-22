Niespodzianka! PSG przegrało w lidze

Pierwotnie mecz miał się odbyć w niedzielę, ale z powodu ulewy został przełożony na poniedziałek. Jego nowy termin kolidował z uroczystością ogłoszenia laureata plebiscytu Złota Piłka w Paryżu. Został nim Ousmane Dembele On jednak do Marsylii nie musiał jechać, ponieważ pauzuje z powodu kontuzji uda.

Mecz rozstrzygnął się już w 5. minucie, gdy Nayef Aguerd pokonał uderzeniem głową niepewnie interweniującego bramkarza gości Lucasa Chevaliera. PSG dążyło do wyrównania, miało przewagę, ale wynik już do końca się nie zmienił.

Olympique pokonało PSG w lidze na własnym stadionie po raz pierwszy od 2011 roku. W tabeli z dorobkiem dziewięciu punktów zajmuje szóste miejsce, ze stratą trzech do czterech zespołów, w tym PSG. Dzięki korzystnemu bilansowi bramek pierwsze miejsce w tabeli zajmuje AS Monaco.

Olympique Marsylia - PSG 1:0 (1:0)

Bramka: Aguerd 5.



Marsylia: Rulli - Pavard, Balerdi, Aguerd - Weah (78 Murillo), O'Riley, Hojbjerg, Emerson - Greenwood (89 Vaz), Gouiri (79 Nadir), Paixao (61 Aubameyang).



PSG: Chevalier - Zabarny, Marquinhos, Pacho (64 Kang-In) - Hakimi, Zaire-Emery (73 Mayulu), Vitinha, Ruiz, Mendes - Kvaratskhelia, Ramos (89 Mbaye).



Żółte kartki: Pavard, Weah, Murillo.

PAP