Olbrzymia tragedia. Nie żyje 19-letni sportowiec

Vańha był członkiem czeskiej drużyny biathlonowej. Z powodzeniem uprawiał ten sport jako junior, natomiast po zakończeniu kariery pomagał w treningach młodszym talentom. Był również odpowiedzialny za organizację zmagań biathlonowych.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje legendarny medalista IO. Wcześniej stracił wzrok

Jak informuje "Czeski biathlon", Vańha interesował się również zapleczem technicznym biathlonu, takim jak przygotowanie nart. Został członkiem kadry serwisowej reprezentacji Czech. Planował studiować coaching na Uniwersytecie w Brnie.

"Czeski biathlon składa najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim" - czytamy.

Polsat Sport