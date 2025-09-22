Olbrzymia tragedia. Nie żyje 19-letni sportowiec

Smutne wieści za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał "Czeski biatlon". W wieku 19 lat tragicznie zmarł Jan Vańha. Okoliczności śmierci nie są znane.

fot. Czeski biathlon/Facebook
Smutne wieści za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał "Czeski biatlon". W wieku 19 lat tragicznie zmarł Jan Vańha.

Vańha był członkiem czeskiej drużyny biathlonowej. Z powodzeniem uprawiał ten sport jako junior, natomiast po zakończeniu kariery pomagał w treningach młodszym talentom. Był również odpowiedzialny za organizację zmagań biathlonowych.

 

Jak informuje "Czeski biathlon", Vańha interesował się również zapleczem technicznym biathlonu, takim jak przygotowanie nart. Został członkiem kadry serwisowej reprezentacji Czech. Planował studiować coaching na Uniwersytecie w Brnie.

 

"Czeski biathlon składa najszczersze kondolencje rodzinie i bliskim" - czytamy.

