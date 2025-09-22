Piękne słowa legendy o Bartoszu Kurku. "Jest symbolem polskiej siatkówki"

Czempionat na Filipinach wkroczył w najważniejszą fazę. Już w najbliższych dniach rozegrane zostaną mecze ćwierćfinałowe, a później rozpocznie się walka o medale. Kilku faworytów z mistrzostwami pożegnało się już na etapie fazy grupowej. O końcowy triumf nie zagrają m.in. Brazylijczycy, Francuzi i Japończycy.

"Przedwczesnym finałem" może okazać się półfinał z ewentualnym udziałem reprezentacji Polski i Włoch.

- Jedna z drużyn, Polska lub Włochy, na pewno nie zagrają w finale mundialu, bo ewentualnie trafimy na siebie w półfinale. Polska wygrała do tej pory medal w każdym turnieju, w którym prowadził was trener Grbić - analizował w rozmowie z Marcinem Lepą z Polsatu Sport Andrea Lucchetta, siatkarski mistrz świata z 1990 roku.

Na czym polega zatem fenomen szkoleniowca reprezentacji Polski? Włoch jednoznacznie wskazał, że siłą Biało-Czerwonych jest zespołowość i bardzo silna mentalność. Podkreślił też rolę niektórych zawodników, m.in. Bartosza Kurka.

- Sprawił, że Polska przestała być zależna od jednego siatkarza. Na przekład od Bartosza Kurka. Pamiętam mundial w 2014 roku, na który nie został powołany. Kurek jest pewnym symbolem polskiej siatkówki. W 2018 roku był już najlepszym siatkarzem turnieju. Wilfredo Leon to zawodnik, który po latach we Włoszech, gdzie napotkał pewne trudności, nauczył się integrować i działać w pewnym mechanizmie drużyny. Grbić według mnie znalazł równowagę między wielkimi siatkarzami, jak Kochanowski, który zawsze mi się podobał, bo jest punktem odniesienia dla kolegów, a jakością drużyny. A to wcale niełatwa sztuka, bowiem przegrane w finałach mistrzostw Europy i świata u siebie mogły zdestabilizować grupę, a tymczasem stały się momentem dojrzewania całej drużyny - dodał Lucchetta.

Reprezentacja Polski w ćwierćfinale zagra z Turcją. Włosi zmierzą się z Belgami.

Mistrzostwa świata potrwają do 28 września.

KP, Polsat Sport