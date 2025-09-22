Polacy wygrali przedbieg w dwójce podwójnej na MŚ we wioślarstwie

Brązowi medaliści z Paryża w czwórce podwójnej Ziętarski i Biskup w tym sezonie wrócili do „starej” osady, w której sięgali po duże sukcesy. W konkurencji dwójek podwójnych mają w dorobku srebrny (2017) i brązowy (2019) medal MŚ oraz srebrny ME (2017). W tym roku w Płowdiw zostali mistrzami Starego Kontynentu.

ZOBACZ TAKŻE: Szeroka kadra Polski na mistrzostwa świata. Ile medali uda się wywalczyć?

Polacy potwierdzili wysoką formę i pewnie wygrali swój przedbieg, uzyskując czas 6.11,99. Drugich na mecie Hiszpanów pokonali o blisko półtorej sekundy. W środę powalczą o awans do finału.

W rywalizacji skiffistów wystąpił Cezary Litka. Wioślarz AZS AWF Warszawa z wynikiem 6.59,13 zajął czwarte miejsce w swoim biegu eliminacyjnym i zakwalifikował się do ćwierćfinału. Przedbieg wygrał brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Paryżu Holender Simon van Dorp, a Polak stracił do niego ponad 16 sekund.

Międzynarodowa federacja (World Rowing) od tego sezonu zmieniła formułę rozgrywania najważniejszych zawodów. Zrezygnowano z repasaży, w których osady pokonane w kwalifikacjach miały drugą szansę na awans do kolejnej rundy. Zamiast tego, dalej przechodzą wioślarze z dwóch pierwszych miejsc każdego z przedbiegów, a stawkę uzupełniają załogi z najlepszymi czasami. Mistrzostwa świata potrwają do 28 września.

W Chinach Polskę reprezentuje sześć osad. We wtorek wystąpi tylko czwórka podwójna (Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański), która będzie walczyć o awans do finału. Mistrzostwa potrwają do 28 września.

MS, PAP