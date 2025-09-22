Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Polsat SiatCast - 23.09. Transmisja TV i stream online
Czas na kolejne wydanie Polsat SiatCast. Gdzie obejrzeć program? Transmisja we wtorek 23 września w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.
Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk. Gościem specjalnym będzie wysłannik Polsatu Sport na mistrzostwach świata na Filipinach - Marcin Lepa.
Turniej wkracza już w decydującą fazę, a jednymi z jego faworytów są reprezentanci Polski. Występy Biało-Czerwonych będą zatem tematem przewodnim wtorkowego programu. Eksperci przeanalizują ich mocne i słabe strony oraz zapowiedzą to, co przed nami.
W programie z pewnością nie zabraknie również analizy gry pozostałych drużyn oraz omówienia niemałych niespodzianek. Przypomnijmy, że już w fazie grupowej z mistrzostwami pożegnali się Francuzi, Brazylijczycy, Japończycy i Niemcy. Awans wywalczyły za to m.in. drużyny narodowe Tunezji, Finlandii i Portugali (dwie ostatnie przegrały w 1/8 finału).
Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu Polsat SiatCast.
Transmisja Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 8:00.