Gdzie obejrzeć Polsat SiatCast?

Program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk. Gościem specjalnym będzie wysłannik Polsatu Sport na mistrzostwach świata na Filipinach - Marcin Lepa.

ZOBACZ TAKŻE: Magiera: Najlepszy mundial siatkarzy? Tak! Już był. Jedenaście lat temu…

Turniej wkracza już w decydującą fazę, a jednymi z jego faworytów są reprezentanci Polski. Występy Biało-Czerwonych będą zatem tematem przewodnim wtorkowego programu. Eksperci przeanalizują ich mocne i słabe strony oraz zapowiedzą to, co przed nami.

W programie z pewnością nie zabraknie również analizy gry pozostałych drużyn oraz omówienia niemałych niespodzianek. Przypomnijmy, że już w fazie grupowej z mistrzostwami pożegnali się Francuzi, Brazylijczycy, Japończycy i Niemcy. Awans wywalczyły za to m.in. drużyny narodowe Tunezji, Finlandii i Portugali (dwie ostatnie przegrały w 1/8 finału).

Analizy, opinie i komentarze - tego nie zabraknie w najnowszym wydaniu Polsat SiatCast.

Transmisja Polsat SiatCast w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o 8:00.

Polsat Sport