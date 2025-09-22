Polska - Turcja. Siatkówka. Wynik ćwierćfinału. Kto wygrał mecz MŚ siatkarzy?

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w mistrzostwach świata siatkarzy 2025. W ćwierćfinale Polska zmierzy się z Turcją. W poprzedniej fazie podopieczni Nikoli Grbicia ograli Kanadyjczyków. natomiast Turcy pokonali Holendrów. Oba spotkania trwały cztery sety.

- Cieszę się, że gramy dalej. To nie jest turniej faworytów, a my się trzymamy na powierzchni i oby tak było do końca - ocenił po meczu z Kanadą kapitan polskiej kadry Bartosz Kurek.

Po raz ostatni Polska i Turcja rywalizowały w czerwcu tego roku w Lidze Narodów siatkarzy. W trzech setach wygrała wówczas reprezentacja Polski.

Półfinały MŚ 2025 odbędą się w sobotę 27 września.

Z kolei w niedzielę 28 września zobaczymy mecz o trzecie miejsce oraz finał.

Polska - Turcja. Siatkówka. Wynik meczu MŚ siatkarzy. Kto wygrał?

Wynik meczu MŚ siatkarzy Polska - Turcja poznamy w środę 24 września. O tym, kto wygrał mecz Polska - Turcja w siatkówkę, poinformujemy tuż po ostatnim punkcie tego starcia.

Polsat Sport