Problemy w Barcelonie. Gwiazdy opuszczą ważne mecze

Barcelona przekazała w komunikacie, że decyzja o operacji Gaviego zapadła po tym, jak przeszedł „intensywne testy wysiłkowe” po stosowanym dotychczas leczeniu zachowawczym.

„Wniosek jest taki, że aby zagwarantować jak najlepszy powrót do zdrowia i gry, we wtorek Gavi przejdzie artroskopię” – ogłosił klub ze stolicy Katalonii.

21-letni Gavi rozegrał w tym sezonie tylko dwa mecze dla Barcelony, oba w sierpniu.

Również w poniedziałek mistrz Hiszpanii poinformował o urazie Fermina Lopeza, który urazu mięśnia biodrowo-lędźwiowego w lewej nodze nabawił się w niedzielnym spotkaniu ligowym z Getafe (3:0) po tym, jak wszedł na boisko w drugiej połowie. Zdobywca dwóch goli w niedawnym meczu z Valencią (6:0) ma pauzować przez około trzech tygodni.

22-letniego pomocnika zabraknie na pewno w zaplanowanym na 1 października pojedynku Ligi Mistrzów z broniącym trofeum Paris Saint-Germain.

W hiszpańskiej ekstraklasie Barcelona z dorobkiem 13 punktów w pięciu kolejkach zajmuje drugą pozycję, za Realem Madryt, który jest jedynym zespołem z kompletem punktów.

Najbliższe spotkanie ligowe drużyna trenera Hansiego Flicka rozegra w czwartek na wyjeździe z Realem Oviedo.

