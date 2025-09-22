Reszta Świata lepsza od Europy. Trzecia porażka drużyny ze Starego Kontynentu

Po piątkowych grach Europa prowadziła 3:1, jednak zgodnie z zasadami rywalizacji stawka rosła w miarę upływu czasu i już w sobotę każde zwycięstwo było warte dwa punkty. Tego dnia zespół kierowany przez Amerykanina Andre Agassiego i Australijczyka Patricka Raftera odniósł komplet wygranych i wyszedł na 9:3.

Niedziela w hali, w której na co dzień rozgrywają mecze NBA koszykarze Golden State Warriors, rozpoczęła się od meczu deblowego, który przyniósł - zgodnie z regułą stopniowania napięcia - trzy punkty ekipie Europy, której kapitanami byli Francuz Yannick Noah i Brytyjczyk Tim Henman.

Następnie Czech Jakub Mensik nie sprostał świetnie dysponowanemu w ten weekend Alexowi de Minaurowi 3:6, 4:6 i Reszta Świąta była o krok od końcowego sukcesu. Nie wykonał go Argentyńczyk Francisco Cerundolo, który gładko uległ Hiszpanowi Carlosowi Alcarazowi 2:6, 1:6.

Zrobiło się 9:12 i ostatni mecz miał decydujące znaczenie, bo Europa mogła jeszcze doprowadzić do remisu. Amerykanin Taylor Fritz pokonał jednak Niemca Alexandra Zvereva 6:3, 7:6 (7-4), czym przechylił szalę na stronę Reszty Świata. Skończyło się 15:9.

Pomysłodawcą imprezy, która odbywa się na zmianę w Europie albo USA, jest słynny Szwajcar Roger Federer. Nazwa nawiązuje do legendarnego australijskiego tenisisty Roda Lavera, jedynego dwukrotnego zdobywcy klasycznego Wielkiego Szlema, w 1962 i 1969 roku. Do tej pory odbyło się osiem edycji, gdyż w pandemicznym roku 2020 zrezygnowano z przeprowadzenia turnieju. Europa ma na koncie pięć triumfów, a Reszta Świata - trzy.

MR, PAP