To już dziś! Kto zdobędzie Złotą Piłkę? Lista nominowanych

W poniedziałek odbędzie się 69. edycja "Złotej Piłki". To wydarzenie odbędzie się w Theatre du Chatelet w Paryżu. Ubiegłoroczną nagrodę zdobył Hiszpan Rodri, grający w Manchesterze City.

ZOBACZ TAKŻE: Popis Barcelony, a Lewandowski nagle nadał komunikat. Krótko i na temat

W gronie faworytów znaleźli się piłkarze, którzy nigdy nie wygrali "Złotej Piłki". Są nimi piłkarze Barcelony Lamine Yamal, Raphinha oraz zwycięzca Ligi Mistrzów UEFA Ousmane Dembele z PSG. Historyczna wygrana paryżan przełożyła się na nominacje - było ich łącznie dziewięć dla zawodników tego klubu.

Nominowani do "Złotej Piłki" mężczyzn w 2025 roku:

Jude Bellingham (Anglia, Real Madryt)

Ousmane Dembele (Francja, Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Włochy, Paris Saint-Germain)

Desire Doue (Francja, Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Holandia, Inter Mediolan)

Serhou Guirassy (Gwinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyokeres (Szwecja, Sporting/Arsenal)

Erling Haaland (Norwegia, Manchester City)

Achraf Hakimi (Maroko, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Anglia, Bayern Monachium)

Khvitcha Kvaratskhelia (Gruzja, Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polska, FC Barcelona)

Alexis Mac Allister (Argentyna, Liverpool)

Lautaro Martinez (Argentyna, Inter Mediolan)

Kylian Mbappe (Francja, Real Madryt)

Scott McTominay (Szkocja, Napoli)

Nuno Mendes (Portugalia, Paris Saint-Germain)

Joao Neves (Portugalia, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francja, Bayern Monachium)

Cole Palmer (Anglia, Chelsea)

Pedri (Hiszpania, FC Barcelona)

Raphinha (Brazylia, FC Barcelona)

Declan Rice (Anglia, Arsenal)

Fabian Ruiz (Hiszpania, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egipt, Liverpool)

Virgil van Dijk (Holandia, Liverpool)

Vinicius Junior (Brazylia, Real Madryt)

Vitinha (Portugalia, Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Niemcy, Bayer Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (Hiszpania, FC Barcelona)