To już dziś! Kto zdobędzie Złotą Piłkę? Lista nominowanych
W liście 30 nominowanych do "Złotej Piłki" za 2025 rok znalazł się Robert Lewandowski. Obok Polaka, wyróżnieni zostali także m.in. jego klubowi koledzy Lamine Yamal i Raphinha oraz Ousmane Dembele z Paris Saint-Germain. Kto zwycięży i zastąpi Rodriego jako najlepszego piłkarz świata?
W poniedziałek odbędzie się 69. edycja "Złotej Piłki". To wydarzenie odbędzie się w Theatre du Chatelet w Paryżu. Ubiegłoroczną nagrodę zdobył Hiszpan Rodri, grający w Manchesterze City.
W gronie faworytów znaleźli się piłkarze, którzy nigdy nie wygrali "Złotej Piłki". Są nimi piłkarze Barcelony Lamine Yamal, Raphinha oraz zwycięzca Ligi Mistrzów UEFA Ousmane Dembele z PSG. Historyczna wygrana paryżan przełożyła się na nominacje - było ich łącznie dziewięć dla zawodników tego klubu.
Nominowani do "Złotej Piłki" mężczyzn w 2025 roku:
Jude Bellingham (Anglia, Real Madryt)
Ousmane Dembele (Francja, Paris Saint-Germain)
Gianluigi Donnarumma (Włochy, Paris Saint-Germain)
Desire Doue (Francja, Paris Saint-Germain)
Denzel Dumfries (Holandia, Inter Mediolan)
Serhou Guirassy (Gwinea, Borussia Dortmund)
Viktor Gyokeres (Szwecja, Sporting/Arsenal)
Erling Haaland (Norwegia, Manchester City)
Achraf Hakimi (Maroko, Paris Saint-Germain)
Harry Kane (Anglia, Bayern Monachium)
Khvitcha Kvaratskhelia (Gruzja, Napoli/Paris Saint-Germain)
Robert Lewandowski (Polska, FC Barcelona)
Alexis Mac Allister (Argentyna, Liverpool)
Lautaro Martinez (Argentyna, Inter Mediolan)
Kylian Mbappe (Francja, Real Madryt)
Scott McTominay (Szkocja, Napoli)
Nuno Mendes (Portugalia, Paris Saint-Germain)
Joao Neves (Portugalia, Paris Saint-Germain)
Michael Olise (Francja, Bayern Monachium)
Cole Palmer (Anglia, Chelsea)
Pedri (Hiszpania, FC Barcelona)
Raphinha (Brazylia, FC Barcelona)
Declan Rice (Anglia, Arsenal)
Fabian Ruiz (Hiszpania, Paris Saint-Germain)
Mohamed Salah (Egipt, Liverpool)
Virgil van Dijk (Holandia, Liverpool)
Vinicius Junior (Brazylia, Real Madryt)
Vitinha (Portugalia, Paris Saint-Germain)
Florian Wirtz (Niemcy, Bayer Leverkusen/Liverpool)
Lamine Yamal (Hiszpania, FC Barcelona)