Ruch Chorzów - Chrobry Głogów na żywo. Relacja live i wynik online

Ruch Chorzów - Chrobry Głogów to poniedziałkowy mecz piłkarskiej Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na ostatni mecz Betclic 1 Ligi, jeśli chodzi o 10. kolejkę. W poniedziałek Ruch podejmie ekipę Chrobrego.

 

Obie drużyny w aktualnym sezonie spisują się bardzo podobnie. Dość powiedzieć, że po dziewięciu meczach mają na swoim koncie identyczną liczbę punktów - 13. Zarówno Ruch, jak i Chrobry wygrały trzy spotkania, cztery zremisowały i dwukrotnie przegrały.

 

W ostatniej kolejce Ruch wygrał 2:1 z ŁKS Łódź. Również 2:1 triumfował Chrobry, ogrywając u siebie Pogoń Siedlce.

 

Jak będzie tym razem w bezpośrednim starciu?

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17.45.

BS, Polsat Sport
