Ruch Chorzów - Chrobry Głogów na żywo. Relacja live i wynik online
Ruch Chorzów - Chrobry Głogów to poniedziałkowy mecz piłkarskiej Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Czas na ostatni mecz Betclic 1 Ligi, jeśli chodzi o 10. kolejkę. W poniedziałek Ruch podejmie ekipę Chrobrego.
Obie drużyny w aktualnym sezonie spisują się bardzo podobnie. Dość powiedzieć, że po dziewięciu meczach mają na swoim koncie identyczną liczbę punktów - 13. Zarówno Ruch, jak i Chrobry wygrały trzy spotkania, cztery zremisowały i dwukrotnie przegrały.
W ostatniej kolejce Ruch wygrał 2:1 z ŁKS Łódź. Również 2:1 triumfował Chrobry, ogrywając u siebie Pogoń Siedlce.
Jak będzie tym razem w bezpośrednim starciu?
