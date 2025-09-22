Ruch Chorzów - Chrobry Głogów na żywo. Relacja live i wynik online

Czas na ostatni mecz Betclic 1 Ligi, jeśli chodzi o 10. kolejkę. W poniedziałek Ruch podejmie ekipę Chrobrego.

Obie drużyny w aktualnym sezonie spisują się bardzo podobnie. Dość powiedzieć, że po dziewięciu meczach mają na swoim koncie identyczną liczbę punktów - 13. Zarówno Ruch, jak i Chrobry wygrały trzy spotkania, cztery zremisowały i dwukrotnie przegrały.

W ostatniej kolejce Ruch wygrał 2:1 z ŁKS Łódź. Również 2:1 triumfował Chrobry, ogrywając u siebie Pogoń Siedlce.

Jak będzie tym razem w bezpośrednim starciu?

Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17.45.

BS, Polsat Sport