Są zachwyceni Polakiem. Uważają, że odmienił giganta

Zespół z północy Portugalii przeszedł, jak podkreśla gazeta, metamorfozę po wakacyjnej przerwie i zaczął skutecznie grać w ataku, a przede wszystkim dobrze bronić dostępu do bramki Diogo Costy.

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski poznał miejsce w plebiscycie Złotej Piłki

W tegorocznym sezonie obrońcy FC Porto, zajmującego pierwsze miejsce w tabeli portugalskiej ligi z dorobkiem 18 punktów po sześciu spotkaniach, nazywani są przez dziennik „murem”.

Gazeta przypomina, że w dotychczasowych pojedynkach, wszystkich zakończonych zwycięstwem FC Porto, podopieczni trenera Francesco Fariolego stracili zaledwie jedną bramkę. Padła ona 30 sierpnia na stadionie Sportingu Lizbona w wygranej przez „Smoki” rywalizacji z aktualnym mistrzem kraju 2:1.

„O Jogo” odnotowało, że skuteczność obrony FC Porto, w której u boku Bednarka występuje też drugi Polak Jakub Kiwior, jest jedną z najlepszych w ciągu ostatnich 35 lat.

Gazeta zauważa, że w podobny sposób FC Porto rozpoczynało sezon tylko w 1991, 2007 i 2017 roku i za każdym razem jego piłkarze kończyli rozgrywki zdobyciem tytułu mistrza kraju.

„Mur defensywy piłkarzy FC Porto jest odporny na wstrząsy” - napisała w poniedziałkowym wydaniu portugalska gazeta, odnotowując, że linia obrony „Smoków” pozwoliła sześciu swoim dotychczasowym rywalom w sumie na zaledwie 10 strzałów oddanych w światło bramki.

Portugalska gazeta sportowa podkreśla dużą rolę w skutecznym rozbijaniu ataków przeciwnika w postawie stopera Jana Bednarka, nazywając go w poniedziałkowym tekście „nowym szefem defensywy” FC Porto.

PAP