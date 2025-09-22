Świątek wygrała turniej, a WTA ogłasza. Pilne wieści dla Polki!

Iga Świątek po zwycięstwie w turnieju WTA w Seulu umocniła się na drugim miejscu w światowym rankingu tenisistek i zmniejszyła stratę do prowadzącej w nim Białorusinki Aryny Sabalenki. Minimalny spadek odnotowała Magda Linette, a o jedną pozycję w górę przesunęła się Magdalena Fręch.

fot. AFP
Za triumf w stolicy Korei Płd. na konto Świątek trafiło 500 punktów rankingowych. Dzięki temu zmniejszyła stratę do białoruskiej liderki do 2792 pkt, a także powiększyła przewagę nad trzecią na liście Amerykanką Coco Gauff do 560.

 

Cała światowa czołówka, z wyjątkiem Sabalenki, w tym tygodniu rozpocznie udział w turnieju WTA 1000 w Pekinie.

 

Magda Linette spadła z 37. na 38. lokatę, a Magdalena Fręch awansowała z 47. na 46. pozycję.

 

W rankingu „Race to the WTA Finals”, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Rijadzie, nadal prowadzi Sabalenka. Razem z drugą Świątek są już pewne występu w Arabii Saudyjskiej.

