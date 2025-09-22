To już pewne! Jan Błachowicz poznał kolejnego rywala w UFC
Wiemy już, kiedy Jan Błachowicz (29-11-1, 9 KO, 9 Sub) stoczy swój kolejny pojedynek w UFC. Były mistrz amerykańskiej organizacji w kategorii półciężkiej wystąpi na grudniowej gali w Las Vegas. Jego przeciwnikiem będzie wschodząca gwiazda dywizji do 205 funtów - Bogdan Guskov (18-3, 15 KO, 3 Sub).
Przypomnijmy, że "Cieszyński Książę" po raz ostatni walczył w marcu tego roku. Podczas gali w Londynie przegrał na punkty z Carlosem Ulbergiem. Warto wspomnieć, iż w ostatnich latach Błachowicz wchodził do oktagonu UFC dość rzadko. Było to w dużej mierze podyktowane kwestiami zdrowotnymi. Ostatnim przeciwnikiem, z którym Polak wygrał był Aleksandar Rakić i miało to miejsce w maju 2022 roku.
Od tamtej pory zapisał na swoim koncie remis w starciu z Magomedem Ankalaevem i porażki po zaciętych potyczkach z Aleksem Pereirą i Carlosem Ulbergiem. Teraz Błachowicz spróbuje wrócić na zwycięskie tory i udowodnić, że w wieku 42 lat wciąż może być czołowym zawodnikiem kategorii półciężkiej.
Stojące przed nim wyzwanie nie będzie należało do najłatwiejszych. Po drugiej stronie klatki stanie o niemal dekadę młodszy Guskov. W zawodowym MMA Uzbek odniósł 18 zwycięstw, z czego wszystkie przed czasem - 15 razy nokautował rywali, a trzy razy poddawał. W ostatniej walce rozbił w pierwszej rundzie Nikitę Krylova.
Pojedynek z Błachowiczem jest wielką szansą dla Guskova. 32-latek jest aktualnie 11. w rankingu dywizji do 205 funtów. Polak jest sklasyfikowany na piątej pozycji. W przypadku zwycięstwa "Czarevitch" może zaliczyć znaczący awans. Natomiast "Cieszyński Książę" musi bronić lokaty w czołówce.